Frei- und Hallenbad in Rheinberg : Ein Kombibad  – das wär’s

Rheinberg Bei einem Rundgang des Sportausschusses durch das Underberg-Freibad feierte die alte Idee eines Kombibades jetzt gewissermaßen fröhliche Urständ. Darauf lässt sich aufbauen, auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass es klappt.

Swen Denzau von der Rheinberger CDU hat es im Sportausschuss auf den Punkt gebracht: Die Rheinberger Bäder, ganz besonders das Underberg-Freibad, sind ein Juwel und die Stadt – Politik und Verwaltung – sollte viel dafür tun, sie zu erhalten. Mehr noch: Sie sollten gut entwickelt werden. Denn so reich an Attraktionen ist Rheinberg nicht. Da fällt den Bädern dann eine wichtige Rolle zu. Dem Freibad sowieso, ist es doch seit Generationen in jedem Sommer ein beliebter Treffpunkt nicht nur, aber vor allem für die Jüngeren. Im neuen Film „Freibad“ von Doris Dörrie ist die soziale Bedeutung des Schwimmens und Badens unter freiem Himmel erst deutlich markiert worden: In Badehose oder Bikini sind alle gleich, egal ob Bankdirektor oder Hilfsarbeiter. Und das Hallenbad ist schon als wichtiger Ort für das Schulschwimmen unverzichtbar.