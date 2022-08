Kabelfehler in Ossenberg : Schon wieder Stromausfall in Rheinberg

90 Minuten ohne Strom: Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Rheinberg Ein Kabelfehler in Ossenberg war die Ursache für einen längeren Stromausfall in Rheinberg am Freitag. Vor allem in der Innenstadt und in Ossenberg ging etwa eineinhalb Stunden lang nichts mehr.

Am Freitag waren Teile von Rheinberg rund eineinhalb Stunden ohne Strom – und das schon zum zweiten Mal in dieser Woche. Nachdem am Dienstag ein Bagger bei Bauarbeiten eine Hauptleitung versehentlich durchtrennt hatte und damit vor allem die Innenstadt 40 Minuten und teils auch länger lahmlegte, war diesmal ein Kabelfehler in Ossenberg der Auslöser. Um 10.35 Uhr fiel der Strom am Freitag aus, 30 Stationen mit unterschiedlich vielen Anschlüssen waren betroffen, in erster Linie waren die Innenstadt und Ossenberg ohne Verbindung zum Stromnetz. Auch die Stadtverwaltung lag lahm. Im Auftrag von Westnetz arbeiteten Techniker daran, den Schaden zu beheben. Ab ca. 11.35 Uhr seien 13 Stationen wieder intakt gewesen, sagte eine Westnetz-Sprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Die restlichen 17 gingen nach und nach wieder ans Netz. Eineinhalb Stunden und länger dauerte es, bis alles weder normal lief in der Stadt.

(up)