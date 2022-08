Simone Tilly führt Rheinberger Verein : Damen-Lions-Club Juventas mit neuer Präsidentin

Rheinberg Simone Tilly aus Neukirchen-Vluyn übernimmt die Präsidentschaft im Lions-Club Juventas Rheinberg von Sara Vucica. Der Club hat weiterhin viel vor. Er unterstützt unter anderem das Kinder-Sport-Programm Open Sunday.

Der Lions Club Juventas Rheinberg hat eine neue Präsidentin. Die Übergabe fand in idyllischem Rahmen bei der neuen Präsidentin Simone Tilly in Neukirchen-Vluyn statt. Sara Vucica überreichte ihrer Nachfolgerin die Insignien der Präsidentin, eine Erkennungsnadel mit dem Lions-Emblem sowie ein kleines Präsent. Gemeinsam blicken die Rheinberger Löwinnen auf ein schönes und erfolgreiches Jahr zurück.

Die scheidende Präsidentin hob zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen des Clubs von Winter 2021 bis Sommer 2022 hervor. So war Juventas zweimal an der „Ein Teil mehr“-Activity in Kooperation mit dem Leo-Club Moers beteiligt, bei der Kunden vor dem Rewe-Markt zu Gunsten der Rheinberger Tafel einkaufen und dies spenden konnten.