100 Jahre Bürgerschützenverein Wilhelm Tell Wallach : Es gibt noch Karten für die Party-Night in Wallach

Die Band Q 5 New Style aus den Niederlanden. Foto: Band

Wallach Der Bürgerschützenverein Wilhelm Tell Wallach feiert sein 100-jähriges Bestehen mit neuem König und neuem Präsidenten. Am Freitagabend will die niederländische Party-Band Q5 New Style für Stimmung sorgen.

Der Wallacher Bürgerschützenverein Wilhelm Tell feiert sein 100-jähriges Bestehen. Mit Jens Hoffacker gibt es einen neuen König und mit Frederik Jänicke einen neuen Präsidenten (wir berichteten). Ein neuer Mann auf der Kommandobrücke, aber ein altbekannter Name im Dorf. „Mein Opa war schon im Verein, mein Vater ist es auch, und ich bin auch schon 30 Jahre dabei“, so der 44-Jährige, der ein großer Freund von Team-Lösungen ist und deshalb hervorhebt, dass sich der Vorstand insgesamt verjüngt hat. Der Verein soll und will sich etwas moderner aufstellen, ohne auf Altbewährtes zu verzichten. „Wir sind ein Traditionsverein, und das wird auch bleiben“, stellt Jänicke klar.

Über sich sagt er: „Mir liegt die Dorfgemeinschaft sehr am Herzen.“ Auch deshalb freue er sich, dass es viele junge und jüngere Frauen und Männer im Kreise der Tell-Schützen gibt, die sich engagieren und Flagge zeigen. An diesem Wochenende soll das Jubiläum ausgiebig gefeiert werden. Am Freitagabend geht es mit der Party-Night im Festzelt an der Wallacher Straße los. Es spielt die Top-40-Band „Q 5 New Style“ aus den Niederlanden. Da gibt es Hits rauf und runter. „Über 700 Karten haben wir schon im Vorverkauf abgesetzt“, sagt Frederik Jänicke. „Aber wir haben noch genug an der Abendkasse. Bis zu 1000 Zuhörer kriegen wir unter.“ Zum Preis von 13 Euro sind die Tickets zu haben. Um 19 Uhr beginnt der Einlass, ab 20 Uhr wird abgerockt. Das Zelt wird weitgehend geöffnet. Dennoch wollen die Schützen Rücksicht auf die Anwohner nehmen.

Mit einem Festumzug und dem Krönungsball biegt das Schützenfest am Samstag, 27. August, auf die Zielgerade ein. Um 15 Uhr wird der neue König mit Königin und Throngefolge abgeholt. Umzug und Parade sollen an der Wallacher Kirche stattfinden. Ab 19.45 Uhr wird im Festzelt, wo ab 22 Uhr die Band Filiale West für Stimmung sorgen will, gefeiert.

Zum Schützenfestausklang am Sonntag, 28. August, ab 15 Uhr, ist ein Empfang am Festzelt an der Wallacher Straße geplant. Um 17 Uhr beginnt schließlich das Kaiserschießen für alle ehemaligen Wallacher Könige.

(up)