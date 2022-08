Konzert in Rheinberg : Song-Perlen im Schwarzen Adler

Rheinberg-Vierbaum Die Singer/Songwriterin Alex Mayr aus Berlin tritt im Schwarzen Adler in Vierbaum auf. Am 3. September präsentiert sie dort ihr neues Album „Park“.

Sie hat im ersten Corona-Lockdown die Filmmusik für den Detlev-Buck-Film „Wir können nicht anders“ geschrieben und ihr sympathischer Auftritt in der Show von Ina Müller hat die Menschen berührt. Jetzt kommt Alex Mayr (Foto: Veranstalter) mit ihrer Band in den Schwarzen Adler nach Vierbaum, eingeladen von der dortigen Kulturinitiative. Das Konzert findet in der Reihe „Pflug und Segen“ statt. Zu hören und zu sehen sein wird die Berlinerin am Freitag, 3. September, ab 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Im September 2020 entstand die Idee zum Konzeptalbum „Park“, das Alex Mayr in nur drei Monaten schrieb, arrangierte und vorproduziert. Kämpfte sich die Singer/Songwriterin mit der ersten Platte von allen Zweifeln frei, ist „Park“ die Hommage an ein selbstbestimmtes Leben einer emanzipierten Frau, die weiß, was sie tut und was sie will. Einen Vorgeschmack gibt die erste Single „Eingang“, mit der es in die Welt von „Park“ hineingeht. Der Weg führt direkt zu dem wohl stärksten Gefühl, das diese Platte in sich trägt: Loslassen. Fans von Pop-Perlen, clever arrangierten Songs, fantastischen Texten und Bands wie „Wir sind Helden“, „Mia“ oder „Ideal“ kommen hier voll auf Ihre Kosten. Karten zum Vorverkaufspreis von 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 in Vierbaum täglich ab 17 Uhr, sonntags ab 12 Uhr, dienstags ist Ruhetag. Oder über den Tiketverkauf bei Eventim.