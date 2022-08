Polizeieinsatz in Rheinberg : Duisburger bedroht Arbeiter mit Messer und wird festgenommen

Rheinberg Ein 44-jähriger Mann aus Duisburg soll auf einer Baustelle im Rheinberger Ortsteil Winterswick eine Scheibe eingeschlagen, einen Drucker beschädigt und Arbeiter mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest.

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 10.50 Uhr einen 44-jährigen Duisburger festgenommen. Der Mann hatte nach nach Polizeiangaben zuvor auf einer Baustelle an der Straße Winterswicker Feld in Winterswick die Frontscheibe eines Firmentransporters sowie die Fensterscheiben eines Baucontainers eingeschlagen und einen Drucker zerstört. Der mutmaßliche Täter soll herumgeschrien und die Arbeiter auf der Baustelle mit einem Messer bedroht haben und sei dann auf einem Fahrrad davon gefahren. Wohin, das war zunächst nicht klar. Den Polizeibeamten gelang es jedoch schnell, den Duisburger am Melkweg vorläufig festzunehmen.Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Einhandklappmesser sowie ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Beide Messer seien sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.