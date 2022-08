Maskierter droht mit Messer : Raubüberfall auf Spielhalle in Voerde

Mit einer hellen Sturmhaube maskiert war der Unbekannte, der am späten Mittwochabend eine Spielhalle in Friedrichsfeld überfallen hat.

Überfallen und ausgeraubt wurde am Mittwoch gegen 22.30 Uhr eine Spielhalle an der Bülowstraße in Friedrichsfeld. Ein Unbekannter bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer und zwang ihn, Geld herauszugeben. Danach flüchtete der Mann in Richtung Poststraße.