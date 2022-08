Ehrenamt kennt keine Grenzen : Gindericher Vereine unterstützen die Flüchtlingshilfe in Alpen

Alpen/Ginderich Der Koordinationsausschuss Gindericher Vereine hat den Erlös aus dem Benefiz-Konzert auf dem Schulhof der Dorfschule jetzt gespendet. Die Großzügigkeit kennt dabei keine Grenzen.

Das Benefiz-Konzert, das der Koordinationsausschuss (KO) der Gindericher Vereine auf dem Schulplatz der Dorfschule zugunsten der Flüchtlingshilfe Alpen veranstaltet hat, war ein großartiger Erfolg. In nur drei Stunden sind rund 3100 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. „Das ist für diese kurze Zeit ein wahnsinniges Ergebnis und übertrifft bei weitem alle unsere Erwartungen“, heißt es aus Reihen des KO-Ausschusses. Die Spenden kommen zu großen Teilen der Flüchtlingshilfe Alpen zugute, um deren wichtige Arbeit zu unterstützen. Auch für die Dorfschule Ginderich blieb noch etwas übrig.

Bei schönstem Wetter folgten zahlreiche Gindericher und Gäste aus dem umliegenden Ortschaften dieser Einladung. In Summe wurden bis zu 400 Personen gezählt. Geboten wurden musikalische, tänzerische und humorvolle Auftritte. Die Band The Willows eröffnete den Reigen mit traditioneller irischer Musik und brachte das Publikum in Stimmung. Anschließend ließen die Kindergartenkinder weiße Tauben als Friedenssymbol tanzen. Der Kirchenchor stimmte mit Keyboard-Begleitung von Tobias Henrichs zwei Friedenslieder an.