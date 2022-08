Bewaffneter Raubüberfall in Kleve : Räuber bedroht Taxifahrer mit Messer

Kleve Der Täter forderte den Taxifahrer auf, sein Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Räuber. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ein bewaffneter Raubüberfall hat sich in Kleve ereignet. In der Nacht auf Samstagmorgen, 13. August, um 1.35 Uhr befuhr ein 63 jähriger Taxifahrer aus Kleve die Emmericher Straße von der Rheinbrücke aus kommend in Fahrtrichtung Warbeyen. Als er an einer Bushaltestelle kurz hinter der Brücke eine Person winken sah, hielt er sein Fahrzeug an. Eine männliche Person trat an die Fahrerseite des Taxis und bedrohte den Fahrer durch die heruntergelassene Seitenscheibe mit einem Messer. Der Täter forderte ihn auf sein Bargeld auszuhändigen. Dieser Forderung kam der 63-Jährige unverzüglich nach. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Rheinbrücke. Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, südländisches Aussehen, normale Figur. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Mütze und einer dunklen Jacke. Hinweise zum Täter oder anderen verdächtigen Beobachtungen, bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040.