Fußball-Bezirksliga : Tiganj und Palla erlösen die Viktoria spät

Goch Die beiden Neuzugänge machen den 3:1-Heimsieg von Viktoria Goch gegen den TSV Weeze mit Treffern in der 88. Minute und der Nachspielzeit perfekt.

In der drückenden Hitze erwischte die Viktoria zunächst den besseren Start. Nach vier Minuten stand Torjäger Levon Kürkciyan bei einem Pfostenschuss goldrichtig und schob den Ball im zweiten Anlauf über die Linie. In den folgenden zehn Minuten nahm die Partie an Fahrt auf. Auch der TSV Weeze wagte sich das eine oder andere Mal nach vorne. Die Bemühungen der Gäste wurden in der 15. Minute belohnt, als Julian Kühn nach schöner Kombination per Direktabnahme zum Ausgleich traf. Danach übernahm jedoch die Viktoria wieder das Kommando und drängte den TSV Weeze tief in die eigene Hälfte. Der Gast konzentrierte sich fortan auf die Defensivarbeit.