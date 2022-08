Kleve : Photovoltaik-Anlage für 570 Haushalte

Auf der ehemaligen Müllhalde am Treppkesweg ist eine große Solaranlage geplant. Stadtwerke, Umweltbetriebe und Kreis Klever Abfallwirtschaft gehen von einer Investition in Höhe von rund zwei Millionen Euro aus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die ehemalige Müllkippe auf dem Heidberg zwischen Treppkesweg und Kuhstraße soll mit einer Solaranlage bebaut werden. Stadtwerke, Umweltbetriebe der Stadt Kleve und Kreis Klever Abfallgesellschaft arbeiten zusammen.

Die alte Müllkippe auf dem Heidberg zwischen Treppkesweg und Kuhstraße in Materborn wird jetzt zum „Kraftwerk“: Auf der insgesamt zwei Hektar großen Fläche soll im Laufe des nächsten halben Jahres eine große Photovoltaikanlage entstehen. Die wird, so Claudia Dercks, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve, rein rechnerisch 570 Haushalte in Kleve versorgen können. „Wir werden dort zwei Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen“, sagt Dercks. Die liefern dann eben nach statistischer Rechnung jährlich den Strom für die besagten 570 Haushalte.

Damit setzen die Stadtwerke zusammen mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve (USK) und der Kreis Kleve Abfallwirtschaft (KKA) eine „Freiflächen-Photovoltaikanlage“ um, die für den Heidberg schon seit längerer Zeit diskutiert wird. Deshalb wurde die Möglichkeit, dort eine solche Anlage auch tatsächlich bauen zu dürfen, bereits vor einigen Jahren im Bebauungsplan von der Stadt verankert. Damit war der Weg frei, so dass Stadtwerke, USK und KKA direkt loslegen können.

„Die ersten Voruntersuchungen haben ergeben, dass wir dort tatsächlich bautechnisch eine solche Anlage errichten können“, sagt Dercks. Zunächst erfolgte die Vorplanung, der Projektierer für die Anlage ist ausgeschrieben, dann kommt die Detailplanung. Angst vor austretendem Methangas aus der ehemaligen Müllkippe müsse man auch nicht haben – auch das sei geprüft, so Dercks. Wann das Vorhaben dann auch real umsetzbar ist, hängt allerdings von den derzeit üblichen Einschränkungen ab: Lieferengpässe, ausgelastete Handwerker und die große Nachfrage nach Solarmodulen machen eine genaue Vorhersage schwer: „Wir müssen eben sehen, ob und wann wir die passenden Module geliefert bekommen können und wann was umsetzbar ist“, sagt Dercks.

Die Stadtwerke kalkulieren bis jetzt mit einer Investition von rund zwei Millionen Euro. Und damit das Projekt auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, soll es so gebaut werden, dass darunter eine Bepflanzung möglich ist. Im Sinne eines möglichst geringen Flächenverbrauchs seien insbesondere stillgelegte Deponien für die Doppelnutzung mit Photovoltaikmodulen geeignet. Selbstverständlich werde hierbei ein großes Augenmerk auf die umwelt- und naturverträgliche Gestaltung gelegt. Neben einer klimaneutralen und zukunftssicheren Energieversorgung soll das Projekt die stillgelegten Deponieflächen auch ökologisch aufwerten und so einen wertvollen Beitrag zum Natur- und Artenschutz in der Region leisten, so die Stadtwerke.

Realistisch müsse man wohl mit Anfang 2023 rechnen, wann die Baumaßnahme umgesetzt werden kann. „Wenn wir früher fertig werden können – umso besser“, sagt Dercks. Errichtet wird die PV-Anlage durch die Stadtwerke Kleve in enger Zusammenarbeit mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve und der Kreis Kleve Abfallwirtschaft auf den Deponieflächen, heißt es entsprechend in einer Mitteilung der Stadtwerke. Der Bau der Anlage sei allerdings schon vor der angestoßenen Kooperation mit den Nachbar-Stadtwerken geplant gewesen, sagt Dercks. Sie sei ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine klimaneutrale und zukunftssichere Energieversorgung.

Um in Sachen erneuerbare Energien weiter zu kommen, hatten jüngst die Stadtwerke Kleve, Goch, Emmerich und Bocholt eine Zusammenarbeit angekündigt, um künftig gemeinsame Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien umzusetzen. Die vier kommunalen Betriebe bleiben jeweils selbstständig, aber sie wollen Synergien bündeln und dadurch stärker werden. Dazu wollen die Partner selbst in Solarprojekte und später wahrscheinlich auch in Windkraftanlagen investieren. Zumal Windkraftanlagen auch nachts – so Wind weht – Strom liefern und eine Windkraftanlage mehr Kilowattstunden erzeuge, als eine Solaranlage, wie sie auf dem Heidberg geplant wird, so Dercks auf Nachfrage.