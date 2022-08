In Untersuchungshaft : Polizei nimmt 22-jährigen Tatverdächtigen nach Raubüberfall fest

In Untersuchungshaft

Dinslaken Die Polizei suchte mit Fotos nach dem Täter und erhielt daraufhin aus der Bevölkerung Hinweise, die die Ermittlungen voranbrachten.

Ein Fahndungserfolg der Polizei: Beamte haben einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Der 22-Jährige steht im Verdacht, am Montag, 13. Juni, einen Discounter an der Augustastraße überfallen zu haben. Er soll einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht sowie einen hohen Geldbetrag erbeutet haben. Vermutlich um die Benachrichtigung der Polizei zu verzögern, soll der Tatverdächtige auch das Mobiltelefon des Mitarbeiters des Geschäftes an sich genommen und dieses dann vor dem Discounter entsorgt haben.