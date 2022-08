Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Uedemer SV alleine an der Spitze

Uedemer SV alleine an der Spitze

Kreis Kleve Der Bezirksliga-Absteiger ist das einzige Team, das nach drei Spieltagen noch eine weiße Weste hat. Die Neulinge Viktoria Winnekendonk und SGE Bedburg-Hau II mischen vorne mit.

Von Per Feldberg

Der Uedemer SV ist nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern das einzige Team mit weißer Weste. Die Mannschaft von Trainer Martin Würzler behielt mit 6:2 beim SV Grieth die Oberhand. Die beiden Aufsteiger Viktoria Winnekendonk und SGE Bedburg-Hau II mischen in der Spitzengruppe mit und sind noch unbesiegt. Die Sportfreunde Broekhuysen II, der TSV Weeze II und der BV Sturm Wissel warten noch auf den ersten Punktgewinn.

SV Veert – Union Wetten 3:0 (2:0) Bereits am Freitagabend feierte der Gastgeber seinen ersten Saisonsieg. Nach 15 Minuten sorgte Louis Genego mit einem Kopfballtreffer für die Führung der Mannschaft von Trainer Jürgen Krust. Zehn Minuten später erhöhte Tom Hasselmann. Nachdem Nico van Bergen (48.) kurz nach der Pause das 3:0 markiert hatte, war die Partie entschieden.

SV Walbeck – SG Kessel/Ho-Ha 1:1 (1:0) Lange Zeit sah es so aus, als würde dem Bezirksliga-Absteiger SV Walbeck der zweite Saisonsieg gelingen. Hubertus Adrians (14.) hatte das im Umbruch steckende Team von Trainer André Birker in Führung gebracht. Doch die Gäste aus Kessel stemmten sich gegen die Niederlage und wurden in der 90. Minute durch den Ausgleichstreffer von Jens Schwarz für ihr Engagement belohnt.