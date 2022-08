Kleve: Täter nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen​

Kleve Nachdem Zeugen zwei Verdächtige auf dem Wertstoffhof der Stadt Kleve gesehen hatten, verständigten sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Täter, konnten jedoch kurze Zeit später festgenommen werden.

Am Samstagabend, 13. August, gegen 22:50 Uhr wurden der Polizeileitstelle verdächtige Personen auf dem Wertstoffhof der Stadt Kleve an der Wilhelm-Sinsteden-Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten stellten diese mehrere Personen auf dem Wertstoffhof fest. Die Einbrecher flüchteten bei Eintreffen der Polizei in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden zwei Täter festgenommen. Bei ihnen wurde diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden. In Tatortnähe hatte sie zudem schon Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt. Die beiden Täter wurden zunächst der Polizeiwache Kleve zugeführt und nach Prüfung der Personalien und des Wohnsitzstandes wieder entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu weiteren verdächtigen Feststellungen in diesem Tatzusammenhang, bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040.