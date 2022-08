Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Auf Philipp Langner ist wieder Verlass

Kreis Kleve Der Torjäger erzielt beim 4:3-Heimsieg des SV Sevelen im packenden Top-Spiel gegen Grün-Weiß Vernum drei Treffer. Der Gastgeber zeigt nach einem 0:2-Rückstand Comeback-Qualitäten.

Das Top-Spiel in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern hielt, was es versprochen hatte. Der SV Sevelen setzte sich am Sonntag in einer packenden Partie mit 4:3 ( 2:2) gegen den Dauerrivalen Grün-Weiß Vernum durch. Damit mussten die Gäste am dritten Spieltag die erste Niederlage der Saison hinnehmen, während der weiter ungeschlagene SV Sevelen mit nun sieben Punkten auf den dritten Tabellenplatz vorrückte.