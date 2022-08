Vorfall in Mönchengladbach : Fahrgast ohne Maske bedroht und schlägt Busfahrer

Vorfall in Mönchengladbach

In Bussen gilt immer noch Maskenpflicht. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Mann drohte, dass er ein Messer dabei habe und es auch einsetzen werde. Dann versetzte er dem Fahrer einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Schon wieder ist ein Masken-Streit eskaliert: Ein Fahrgast hat am Freitagnachmittag einen Linienbusfahrer bedroht und anschließend ins Gesicht geschlagen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann war gegen 14.45 Uhr an der Haltestelle Weg nach Woof in den Bus der Linie 26 in Fahrtrichtung Rheindahlen/Hilderather Straße eingestiegen. Laut Zeugenaussagen muss er schon durch sein lautes und „pöbelndes Verhalten“ die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.