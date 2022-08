Tragischer Vorfall in Duisburg : Demente Seniorin (89) nach Bluttat in die Psychiatrie eingewiesen

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Update Duisburg In Duisburg hat sich am Dienstag ein tragischer Vorfall ereignet. Eine stark demenzkranke Frau (89) soll ihre Mitbewohnerin (84) erstochen haben. Am Mittwoch gab die Polizei weitere Details bekannt. Die Seniorin wurde demnach in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei hat am Mittwoch weitere Details zur Bluttat am Dienstagmorgen am Duisburger Innenhafen bekanntgeben, bei der eine 89-Jährige eine 84-Jährige in einem Mehrfamilienhaus an der Stresemannstraße getötet hatte.

Wie die „WAZ“ berichtet, soll die stark demenzkranke Frau mit einem Küchenmesser zugestochen haben. Am Mittwoch wurde die Frau auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter wegen Totschlags vorgeführt. Dieser traf daraufhin die Entscheidung, die Seniorin in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, so der Bericht weiter.

Lesen Sie auch 85-Jähriger schob Rad über die Straße : Unbeteiligter bei illegalem Autorennen in Duisburg verletzt

Eine 45-jährige Zeugin hatte am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr Schreie aus der Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stresemannstraße in der Duisburger Altstadt. Als sie nach dem Rechten schaute, sah sie die 84-jährige Bewohnerin schwer verletzt am Boden liegen – in der Nähe stand die 89-jährige Mitbewohnerin und hielt ein Messer in der Hand.

Die Nachbarin griff ein und wurde ebenfalls von der Seniorin verletzt. Es gelang ihr dennoch, die Angreiferin festzuhalten und Rettungskräfte zu alarmieren. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die 84-Jährige ihren Verletzungen. Die Nachbarin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Erste Untersuchungen der Polizei ergaben, dass die 89-Jährige offensichtlich stark demenzkrank ist. Weitere Hintergründe zur Tat oder zu einem möglichen Motiv sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls noch offen ist, wie oft die 89-Jährige zustach.

Was bereits am Dienstag klar war: „Die Frauen lebten allein in einer Wohngemeinschaft zusammen“, sagte Polizeisprecher Jonas Tepe gegenüber der „WAZ“. Es handle sich jedoch nicht um eine Einrichtung des betreuten Wohnens.

Die Ermittler der eingerichteten Mordkommission müssten sich aufgrund der Demenzerkrankung der 89-Jährigen auf schwierige Befragungen einstellen, so der Polizeisprecher.

(dab)