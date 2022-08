Natur in der Stadt : Ein Storch auf dem Underbergturm

Natur in der Stadt

Der Storch hat sich auf dem Underbergturm in der Rheinberger Innenstadt niedergelassen. Foto: Dette Ecker

Rheinberg Vermutlich handelt es sich um ein Jungtier auf Zwischenstation, sagt Hans Glader, Vorsitzender der Stiftung Störche NRW aus Isselburg. Die Bestände haben sich gut erholt. 2021 waren es im niederrheinischen Dreieck zwischen Kleve, Duisburg-Walsum und Viersen über 100 Paare.

Der Anblick von Meister Adebar löst bei den meisten Menschen große Begeisterung aus. Und das kommt nicht von Ungefähr. Gelten die Schreitvögel mit dem roten Schnabel, den roten Beinen und der imposanten Flügelspannweite doch vielerorts als Glücksbringer. „Es gibt kaum einen majestätischeren Sympathieträger in der Natur als den Storch“, sagt Hans Glader, Vorsitzender der Stiftung Störche NRW aus Isselburg. Bis in die 1950er Jahre hinein gehörte der Storch ins niederrheinische Landschaftsbild. Danach ging der Bestand stetig zurück, bis er irgendwann komplett verschwunden war. Erst in den 1990er Jahren kehrte Adebar zurück.