Versuchter Raubdelikt : 62-Jähriger in Neuss mit Messer bedroht

Die Polizei sucht derzeit nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Neuss Am Sonntag, 21. August, gegen kurz nach 5 Uhr, kam es an der Straße "Am Hasenberg" zu einem versuchten Raubdelikt. Die Details.

Ein Unbekannter hatte unter Vorhalt eines Messers an der Haltestelle "Johanna-Etienne-Krankenhaus" Geld von einem 62 Jahre alten Mann aus Neuss gefordert. Als der Neusser laut schrie und sich entfernte, ließ die Person von ihm ab.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, hagere Statur, sprach mit einem osteuropäischen Akzent, bekleidet mit roter Sweatjacke der Marke Adidas mit den markentypischen Streifen, schwarzer Kapuze, schwarzer Jogginghose, dunklen Schuhen.

Der Gesuchte hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch verdeckt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

(NGZ)