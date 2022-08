Nahverkehr am Niederrhein : Personalnot sorgt weiter für Probleme bei RB 31

Nahverkehr am Niederrhein

Xanten/Alpen/Rheinberg Die Stellwerkprobleme halten an. Dadurch kommt es weiter zu Ausfällen und Verspätungen auf der Linie „Der Niederrheiner“. Es werden Busse eingesetzt. Die lösen das Problem aber nicht.

Zum wiederholten Male ist es aufgrund unbesetzter Stellwerke am Donnerstag auf der Linie RB 31 „Der Niederrheiner“ kurzfristig zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen, teilte die Nordwestbahn mit und verweist auf die Zuständigkeit der DB Netz AG. Die Nordwestbahn habe für die ausgefallenen Verbindungen kurzfristig Busse organisiert. Die Verbindung um 23.01 Uhr ab Xanten wurde gestrichen. Die Verbindung um 23.10 Uhr ab Duisburg Hbf endet in Rheinberg. Busse fahren als Ersatz. Zusätzlich fällt die Zugverbindung um 0.10 Uhr aus. Bei dieser Verbindung fahren Busse zwischen Duisburg Hbf und Xanten, so die Nordwestbahn. Infolge eines weiter unbesetzten Stellwerkes sei zusätzlich mit Verspätungen zu rechnen.