Jugendkulturwerkstatt Xanten : Jukuwe feiert Geburtstag – mit Musik und Graffiti

Die Jukuwe lädt für Samstag zur Jubiläumsfeier ein. Foto: Jukuwe

Xanten In der Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) Xanten wird am Samstag gefeiert – im Proberaum, in der Skaterhalle, auf dem ganzen Gelände. Der Grund ist ein Jubiläum, das wegen der Corona-Pandemie nachgeholt wird.

Seit mehr als 20 Jahren haben Jugendliche in der Straße Im Niederbruch in Xanten eine Anlaufstelle, um sich zu treffen, Musik zu machen, Skateboard zu fahren, am Kicker zu spielen oder einfach zu chillen. Denn 1998 kaufte die Stadt das Gebäude einer ehemaligen Schreinerei. 2000 wurde dort die Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) von Ehrenamtlichen des gleichnamigen Fördervereins gegründet, und 2001 übernahm die Sozialstiftung die Trägerschaft. Seitdem wird die Jukuwe von hauptamtlichen Sozialarbeitern geleitet. 2021 hätte der 20. Geburtstag gefeiert werden können, aber die Corona-Pandemie macht einen Strich durch die Rechnung. Deshalb wird die Feier jetzt nachgeholt, und zwar an diesem Samstag, 27. August. Der Förderverein und die Jukuwe laden dazu ein. Von 14 bis 18 Uhr organisieren sie verschiedene Angebote, zum Beispiel ein Kicker-Turnier, eine Graffiti-Aktion und Kinderschminken. Auch Proberaum und Skatehalle sind geöffnet. Um 19 Uhr beginnt ein Konzertabend, unter anderem mit der Band The Janitors, die ihr neues Album vorstellt. Außerdem treten Rick Dangerous und The Muncheese auf. Der Eintritt ist frei. Beim Konzert ist der Einlass für alle ab 16 Jahre. Nachmittags gibt es keine Altersbeschränkung.

(wer)