Sommerfest in Leverkusen : Kanusportverein feiert 100-jähriges Bestehen 

Der Verein für Kanusport Bayer Leverkusen hat am Wochenende mit einem Sommerfest sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Dabei präsentierte der Verein seinen Sport am Sonntag auf dem Vereinsgelände an der Rheinstraße in einem großen Wasserbecken. Besucher durften Kanus testen, bekamen Rolltraining zu sehen und konnten es selbst probieren. Besonders spannend war das Kanu-Polo-Turnier sowie der Eskimotier-Wettbewerb. Am Samstag hatte es bereits eine Kanutour auf der Ruhr mit 100 Teilnehmern gegeben, berichtet Josef Fischer vom Kanuverein.