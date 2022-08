An der Bela-von-Glinde-Straße in Rheinberg : Stadt wird gestohlenen Metallzaun nicht ersetzen

Der Durchgang zwischen St.-Thekla-Altenheim-Parkplatz und Bela-von-Glinde-Straße bleibt offen. RP-Foto: U. Plien Foto: Uwe Plien

RHEINBERG Die Zaunelemente aus Metall, die die Stadt am Parkplatz des St.-Thekla-Altenheims in Rheinberg aufstellen ließ, wurden gestohlen. Nun soll der Durchgang so bleiben wie zuvor.

An dem Verbindungsgang zwischen der Bela-von-Glinde-Straße im Neubaugebiet Moerser Straße und dem Parkplatz des St.-Thekla-Altenheims an der Straße Am Park wird kein neuer Zaun aufgestellt. Das sagte Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde am Freitag auf Nachfrage der Redaktion. Die Zaunelemente waren Mitte August gestohlen worden. Die Stadt hatte daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet.

Zum Hintergrund erläuterte Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt, dass die öffentliche Verkehrsfläche an der Grenze zu der in Privatbesitz befindlichen Stellplatzanlage des St.-Thekla-Heimes ende. Einen geregelten Durchgang oder eine Durchfahrt für Zweiräder oder gar Autos habe es nicht gegeben, sondern es sei die Randbepflanzung überquert worden. Gegen diesen Zustand habe es Beschwerden gegeben, die letztlich zu der Errichtung des Metallzaunes geführt hätten. Zusätzlich wurden noch Baumstämme davor gelegt.

Inzwischen habe der Eigentümer des St.-Thekla-Heimes gegenüber der Stadt schriftlich mitgeteilt, dass keine Bedenken bestehen, wenn Fußgänger über die Randbepflanzung laufen würden. Insofern könne auf den Zaun künftig verzichtet werden. Die Durchfahrt zumindest für vierrädrige Fahrzeuge werde künftig durch einen Poller verhindert, den die Stadt noch aufstellen wird.

