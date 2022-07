Sommerlager in Belgien : Gute Aussichten für Alpens Pfadis

Sommerlager in Belgien

Der Aufstieg auf einen Aussichtsturm war für die Pfadfinder einer der Höhepunkte des Sommerlagers in Herentals. Foto: Pfadis

Alpen Der Pfadfinderstamm St. Ulrich Alpen verbrachte unbeschwerte Tage im belgischen Sommerlager. Zu den Höhepunkten gehörte die Besteigung eines Aussichtsturms mit Rundumblick über Herentals.

Der Zeltplatz ist für die Pfadis ein seit Jahrzehnten bekanntes und bewährtes Gelände im bewaldeten Kempenland nahe Antwerpen. „Und es fühlte sich gleich bei der Ankunft wieder richtig gut an“, sagte Anja Frings. Zeltaufbau, Isomatten, Schlafsäcke, Verpflegungsstation – „Das waren Lageratmosphäre pur und beste Voraussetzungen für spannende Ferientage“, so Frings.

Die Kinder und Jugendlichen erkundeten sogleich die Umgebung. Tagsüber gab es abwechslungsreiche Spiel- und Sportangebote, bevor sich alle zur abendlichen Feuerrunde trafen. Hoch hinaus ging es bei der Besteigung des Aussichtsturms, um von dort einen Rundumblick zu genießen. Natürlich durfte auch ein Besuch im Freizeitpark Bobbejaanland nicht fehlen, „der allen viel Spaß gemacht hat“, so Frings. Zudem erkundeten die Pfadis bei einer Rallye die Stadt Herentals mit ihren historischen Gebäuden und Plätzen.

Um das leibliche Wohl der Reisegruppe kümmerte sich die Lagerküche. Sie konnte sich auf die umsichtige Vorbereitung des Küchenteams stützen, das aufgrund des Infektionsgeschehens leider nicht vollständig an den Start gehen konnte.

Inzwischen sind alle Pfadfinder und das Betreuerteam wieder am Niederrhein eingetroffen. Die Erinnerungen an unbeschwerte, abenteuerliche Ferien aber werden bleiben. Im nächsten Jahr soll es, so jedenfalls der Plan, wieder auf eine sommerliche Reise gehen.