Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Feuer auf einem Balkon am Annaberg

Über die Drehleiter erreichte die Feuerwehr den Balkon. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Zu den Stationen in Rheinberg hat es am Montagnachmittag auf einem Balkon gebrannt. Es wurde niemand verletzt, die Feuerwehr konnte schnell löschen.

In Rheinberg hat es am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus am Annaberg gebrannt. Auf dem Balkon einer Wohnung im obereren Geschoss an der Straße Zu den Stationen hat es offenbar auf dem Balkon angefangen zu brennen. Die genaue Brandursache muss noch festgestellt werden. Der Bewohner, ein junger Mann, war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Ein Sprecher der Leitstelle des Kreises Wesel sagte auf Nachfrage, es sei niemand verletzt worden.

Um 16.15 Uhr heulten in der gesamten Rheinberger Innenstadt die Sirenen auf. Eine ganze Reihe von Einsatzfahrzeugen fuhr zum Annaberg, auch die Drehleiter stand schnell zur Verfügung. Die Flammen auf dem Balkon waren schnell unter Kontrolle gebracht. Eingesetzt waren die Einheiten Rheinberg, Pelden und Millingen mit rund 35 Einsatzkräften.

Weil die zu dem brennenden Balkon gehörende Wohnung stark verraucht war, lüftete die Feuerwehr sie mit einem Hochdrucklüfter. Benachbarte Wohnungen seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr.

(up)