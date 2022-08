Ehrenamtsforum der Sparkasse in Sonsbeck : Das Rückgrat der Gemeinde

Giovanni Malaponti (Sparkasse, v.l.), Vize-Bürgermeister Matthias Broeckmann, Gregor Joosten (Zündkerze), Clemens Tenhagen (KK Sportschützen), Johannes Hanßen (Heimatverein), Jürgen Teloo (SV Sonsbeck), Claudia van Dyck, Markus Hans und Tim Rütters (alle Sparkasse). Foto: Sparkasse Foto: Sparkasse

Sonsbeck Beim Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein in Sonsbeck erhielten Vereine Geld für ihre Arbeit. das Geldinstitut kam seinem gesetzlichen Auftrag nach und schüttete knapp 30.000 Euro aus.

Buntes Treiben gab es jetzt rund um das Hubertushaus in Hamb. Rund 130 Gäste, darunter viele Vertreter der 70 Vereine aus dem gesamten Gemeindegebiet Sonsbeck, waren der Einladung der Sparkasse am Niederrhein ins Festzelt der feiernden Schützen gefolgt. „Nach zwei Jahren Zwangspause können wir uns endlich wieder persönlich bei unserem Ehrenamtsforum sehen. Das ist einfach schön“, sagte Sparkassen-Vorstand Giovanni Malaponti. Viele Gäste waren an den farbigen Shirts ihrer Vereine gut zu erkennen. „So bunt und vielfältig ist auch das ehrenamtliche Engagement in Sonsbeck, das wir in diesem Jahr mit exakt 29.593 Euro unterstützen“, sagte Claudia van Dyck, Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse.

Ehrenamtliche aus drei örtlichen Vereinen berichteten in Interviews mit Giovanni Malaponti von ihrer Arbeit. Steffi Michaelis und Gregor Joosten erinnerten sich an die zarten Anfänge des Vereins Zündkerze, der 1999 erstmals Menschen mit Behinderung zu einer Ausfahrt mit dem Motorrad eingeladen hatte. Gregor Joosten: „Damals waren es 18 Menschen mit Handicap, die wir mitnehmen konnten. Zuletzt kamen über 200.“ Rund 50 Ehrenamtliche arbeiten im Verein Zündkerze in jedem Jahr daran mit, das letzte Juni-Wochenende in Sonsbeck zu einem ganz besonderen für Menschen mit und ohne Behinderung werden zu lassen.

Info Unterstützung von Vereinen und Verbänden Engagement Die Sparkasse am Niederrhein fördert regelmäßig Vereine und Initiativen in Sport, Kultur und Soziales. Durch Spenden und Sponsoring werden deren Aktivitäten oft erst möglich. Nach eigenen Angaben unterstützt das Geldinstitut die ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit von regionalen Vereinen, Verbänden und Organisationen mit jährlich rund 1,2 Millionen Euro. Region Das Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein umfasst Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck.

Sonsbecks Feuerwehrchef Jürgen Köhlitz berichtete zusammen mit Jonas Brinkmann sowie Lennard und Hannes Terhoeven von der Jugendfeuerwehr. Nachwuchsprobleme habe die Jugendfeuerwehr in Sonsbeck nicht, sagte Lennard. Es gebe eine lange Warteliste. Jonas Brinkmann betonte, dass es den Ehrenamtlichen der Jugendfeuerwehr wichtig sei, neben der reinen Wehrtechnik auch viel Spaß und Freude zu vermitteln. Theodor Müser von der 270 Mitglieder starken VdK-Ortsgruppe Sonsbeck lud zu den regelmäßigen Sprechstunden ein: „Wir beraten Menschen in allen Fragen zu Rente und sozialen Leistungen.“

Die Verlosung von vier Mal 250 Euro Extraspenden warf ein weiteres Licht auf die ehrenamtliche Arbeit in Sonsbeck. Je 250 Euro gewannen die KK Sportschützen von 1958, der Heimat- und Verkehrsverein, das Unternehmen Zündkerze und der SV Sonsbeck. Der stellvertretende Bürgermeister Matthias Broeckmann sagte angesichts von so viel Ehrenamt: „Sie sind wahrlich das Rückgrat unserer Gemeinde, danke für so viel guten Einsatz.“ Das Akkordeon-Orchester unter der Leitung von Beate Leiers sorgte musikalisch für Stimmung. Die Ehrenamtlichen der St. Antonius-Schützenbruderschaft, die katholische Frauengemeinschaft (kfd) und die Feuerwehr bewirteten die Gäste.

(wer)