Kostenpflichtiger Inhalt: Schöne Aktion in Corona-Zeiten : Die Wünsche der Alpener Pfadis wachsen am Nussbaum

Jungpfadfinderin Joleen (blaues Halstuch) sowie die Wölflinge Lea und Mila (orangefarbenes Halstuch) am Wunschbaum in Nepicks Garten. Foto: Pfadfinder

Alpen Der Pfadfinderstamm St. Ulrich in Alpen hat seinen Walnussmaum in „Nepicks Garten“ zum Wunschbaum umfunktioniert und seine Krone zur Krone der Hoffnung umgestaltet. Wie das genau aussieht und wonach sich die jungen Leute am meisten sehnen.