Angebot der Stadtverwaltung Mit dem Rheinberg-Pass gibt’s Rabatt

Auch dem Datenschutz werde Rechnung getragen, denn Leistungsbescheide enthalten durchaus auch Angaben, die Dritte bei deren Vorlage schlichtweg nichts angehen. Die Stadt: „Mit dem Rheinberg-Pass werden also auch persönliche Daten der Sozialleistungsbezieher geschützt.“ Schon jetzt sind mehrere Kooperationspartner mit im Boot, die Vergünstigungen gewähren. Bei der Volkshochschule zum Beispiel werden die Kursgebühren für Rheinberg-Pass-Inhaber in den Wissensbereichen Politik/Gesellschaft, Deutsch/Fremdsprachen und Beruf/EDV erlassen. Es wird lediglich eine Teilnehmerpauschale in Höhe von zehn Euro erhoben. In allen anderen Wissensbereichen wird die Hälfte der Kursgebühren erlassen. Lediglich eventuell anfallende Materialkosten müssen in voller Höhe übernommen werden, also beispielsweise Lebensmittel bei Kochkursen oder Bastelmaterial.