Agrarforum in Kalkar : Landwirte planen erneut eine Kundgebung

Agrarforum in Kalkar

Hunderte von Treckern sorgten am vergangenen Dienstag für Verkehrsbehinderungen am Niederrhein.

Niederrhein Rund 400 bis 500 Landwirte planen eine Fahrt zum Kernwasserwunderland in Kalkar. Dort wollen sie im Zuge des Agrarforums mit NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ihren Forderungen Nachdruck verleihen.

Nach der Protestfahrt von Landwirten am vergangenen Dienstag plant die Gruppe „Land schafft Verbindung“ eine weitere Fahrt mit Schleppern am Dienstag, 29. Oktober. Diese soll laut Georg Biedemann, Sprecher der Gruppe „Land schafft Verbindung“, den Verkehr jedoch nicht behindern. Ziel der rund 400 bis 500 Landwirte ist um 9 Uhr das Kernwasserwunderland in Kalkar. Dort soll es eine Kundgebung anlässlich des dritten Agrarforums mit NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser geben.