Kindergartenplätze in Rheinberg : Kindergartenpläne auf dem Annaberg

Stadt Rheinberg plant neuen Kindergarten auf dem Annaberg. So in etwa könnte er aussehen. Nicht allen gefiel der Vorschlag. Foto: Stadt Rheinberg

Die Verwaltung hat ihre Planentwürfe für die im Endausbau für sechs Gruppen konzipierte Anlage im Bauausschuss vorgestellt. Dafür gab’s grundsätzlich Lob. Aber am Vorschlag der SPD, zweigeschossig zu planen, um Platz zu sparen, entzündete sich eine heftige Kontroverse.

Die Verwaltung hat jetzt im Bauausschuss erstmals konkrete Pläne für den Bau eines Kindergartens auf dem Annaberg vorgestellt. Die Politik reagierte im Grundsatz positiv auf den Vorentwurf aus der Fachabteilung Bauen. Allerdings entwickelte sich in der Folge eine recht kontroverse Debatte über die Architektur der Einrichtung, die am Ende sechs Gruppen beherbergen und somit eine beachtliche Größe erhalten könnte. Entstehen soll sie auf der großen Brachfläche in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Am Annaberg (Grote Gert). Der Ausschuss stimmte dafür, planerisch das Feld zu bereiten, den Kindergarten im Bereich Schützenstraße errichten zu können. Noch weist der Bebauungsplan hier einen Bolzplatz aus.