Rheinberger Geschichte Verhaftet, interniert und verhungert

Besonders gefährlich war eine Liaison mit Gefangenen slawischer Herkunft. „Die Nazis sprachen von Rassenreinheit. Den Frauen drohte das Konzentrationslager, die Männer wurden getötet“, so Gollnick, der die Entstehung des dritten Bandes „Verhaftet, interniert und verhungert“ einem Leser verdankt: „Sein Schwiegervater ist angeblich im Rheinwiesenlager gestorben. Als er den ersten Band gelesen hatte, wusste er, dass es dieses Lager zum Todeszeitpunkt schon lange nicht mehr gab und bat mich, zu recherchieren“, erklärt Gollnick. Dass sein Auftraggeber nicht genannt werden will, wird bei einem Blick auf die Vita des Schwiegervaters verständlich: Der Lehrer Georg Nöring trat bereits am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein, er brachte es bis zum Leiter der Volkswohlfahrt. Gollnick: „Das war so eine Art Caritas der Nazis. Nöring war überzeugter Nazi, aber nicht fanatisch, dazu katholisch und sozial eingestellt.“