Stadtentwicklung in Rheinberg Abriss des Hauses Schulstraße 21 hat begonnen

Rheinberg · Ein Investor aus der Region schafft in den nächsten drei Jahren 66 neue Wohnungen an der Schulstraße in Höhe der Fossastraße. Dazu werden drei alte Sechs-Familien-Häuser nach und nach abgerissen.

24.04.2024 , 15:20 Uhr

Das Gebäude Schulstraße 21 wird abgerissen, die Häuser Schulstraße 19 und 17 werden in den nächsten Jahren folgen. Foto: Uwe Plien

(up) Mit dem Abriss des Sechs-Familien-Hauses Schulstraße 21 in Rheinberg ist begonnen worden. Ein Investor und Bauunternehmer aus der Region wird dort stattdessen einen Neubau mit 22 Wohnungen und einer Tiefgarage errichten. Er soll im nächsten Jahr fertig werden, wenn alles planmäßig läuft. In Einzelschritten sollen auch die benachbarten Gebäude Schulstraße 19 und 17 verschwinden und ebenfalls durch zwei 22-Familien-Häuser mit Zwei- und Drei-Zimmer-Mietwohnungen ersetzt werden. Der Investor rechnet mit einer Bauzeit von insgesamt zweieinhalb bis drei Jahren. Foto: Uwe Plien

