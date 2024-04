Nasse Keller in Rheinberg Wo die Lineg Grundwasser-Opfer entschädigt

Der Ärger mit dem Grundwasser hat sich noch lange nicht erledigt. Auch Rheinberger Keller sind nicht von den hohen Grundwasserständen durch Hochwasser und anhaltende Regenfälle verschont geblieben. Von den inzwischen rund 300 Schadensmeldungen, die bisher bei der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) eingegangen sind, entfallen 56 auf das Rheinberger Stadtgebiet. Betroffen sind vor allem Häuser in Orsoyerberg, in Wallach und Borth, aber auch in Alpsray, Budberg und Ossenberg. Das berichteten Lineg-Vertreter, die bereits im Februar im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität Stadtverwaltung, Politiker und Bürger informiert und Perspektiven aufgezeigt hatten.