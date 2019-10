Veröffentlichung in Rheinberg : Neuer Kalender der Stiftung Amplonius Novus ist da

Rheinberg Details aus der Büchersammlung von Amplonius Ratinck de Berka zieren die Seiten. Verkauf beim „Advent am Amplonius“.

So beispielsweise für den Monat Januar die Initiale „V“ („Veritatem meditabatur guttur meum …“) mit der kunstvoll eingefügten Miniatur eines Dominikanermönches, mit der ein 1301 in Bologna geschriebenes Werk des Kirchenlehrers Thomas von Aquin („Summa contra Gentiles“) beginnt. Der amplonianische Fotokalender für das kommende Jahr kann bei der Veranstaltung „Advent am Amplonius“ am Freitag, 29. November, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im Amplonius-Gymnasium an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg erworben werden.