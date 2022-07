Finissage im Kalkarer Museum : Die Gratwanderung des Bildhauers

Stille. Ein Relief aus Mahagoniholz, das Sabisch 1952 schuf. Foto: Repro aus dem Katalog: Matthias Grass

Kalkar Zur großen Sabisch-Retrospektive im Kalkarer Museum ist ein ansehnlicher Katalog erschienen, der Leben und Werk und seine Arbeit in der Zeit des Nationalsozialismus beschreibt. Die Finissage der Ausstellung ist am Sonntag, 24. Juli.

Dick steht er da. Dick und grau. Und mächtig, die Ohren nach vorne gestellt, die säulenartigen Beine fest auf dem Boden. Auch wenn der graue Elefant nur etwas mehr als einen halben Meter groß ist, erscheint er als monumentales Tier. Der Bildhauer Alfred Sabisch hat den Dickhäuter, der dort in der Kalkarer Ausstellung steht und der im Katalog eine ganze Doppelseite bekommt, 1929 aus grauem Steinguss geschaffen. „Elefant“ nannte Sabisch die Figur. Wie sonst. Wenig später, 1932, sollte Adolf Kerner im „Leipziger Monatsheft für die Kulturinteressierten“ über den „Plastiker“ Alfred Sabisch schwärmen: „Er macht sich nicht etwa an eine Gattung heran, sondern lässt sogleich eine ganze Menagerie aufmarschieren: Löwen, Pelikane, Elefanten, Büffel und was sonst noch so im heimischen Zoo erreichbar ist. Und immer trifft er ohne große Vorstudien und ohne viel Experimentieren sogleich die charakteristische Haltung und Art der Kreatur“.

Der „Plastiker“ Alfred Sabisch stand jetzt zwei Monate im Mittelpunkt einer Ausstellung, die das ganze Kalkarer Museum mit seinen Werken füllt, mit Leihgaben aus öffentlichen Sammlungen und privatem Besitz, mit Vollplastiken, Malereien und Zeichnungen, mit Reliefs. Sie endet am kommenden Sonntag, 24. Juli, 15 Uhr mit einer Finissage sowie einer Führung durch die Ausstellung mit Joachim und Angelika Rückert.

„In der Versenkung werden Kräfte frei. Der Bildhauer Alfred Sabisch 1905 bis 1986“ ist eine Retrospektive, die fällig war – und Kalkar hat dazu eine sehenswerte Übersichtsschau zusammengetragen. Mit den Tierbildern, die sich auch als Kleinbronzen gut verkaufen ließen und damals im Trend der Zeit lagen. 60 Werke hat das Museum zusammengetragen. Wer sie länger sehen möchte, findet sie größtenteils im zur Ausstellung erschienen Katalog. Den hat die Kuratorin der Ausstellung, die Kunsthistorikerin Christiane Heiser, die die Schau zusammen mit dem Kalkarer Museumsteam eingerichtet hat, konzipiert. Die Gestaltung lag bei Christian Padberg, der ein im Layout zwar konservativen aber griffig-schönen Katalog geschaffen hat. Die Texte beschreiben Leben und Werk von Sabisch, darin Fotos von Fritz Getlinger, die Sabisch zeigen – bei der Einweihung des Schwans in der Klever Burg, bei der Arbeit am Relief auf der Emmericher Rheinbrücke. Dazu gibt es private Fotos, die ein lebendiges Bild des Bildhauers zeichnen.

Vor allem aber sind auch die Werke abgebildet, die nicht ins Museums konnten, weil sie unverrückbar im öffentlichen Raum stehen. Dort, wo man dem Bildhauer nicht nur im Klever Land auf Schritt und Tritt begegnet: In den Reliefs diverser Rathäuser, beim besagten Schwan in der Klever Burg, oder den Kunstwerken in vielen Kirchen. Und auch das zur Diskussion stehende Relief im Klever Hallenbad fehlt nicht, wo es zunächst einen Gipsentwurf gab und dann die wenigen überlebensgroß stilisierten Badenden als Relief im Mauerwerk. Und auch der Blick über den Niederrhein hinaus fehlt nicht: Sabischs 1962 geschaffene „Daphne und Chloe“ zierte beispielsweise das Unilever-Hochhaus am Dammtorwall.

Ein wichtiges Kapitel im Katalog ist die Auseinandersetzung Sabischs mit dem Dritten Reich. 1932 hatte seine Karriere als Künstler Fahrt aufgenommen – dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Sabisch fühlte sich durch die „NS-Vasallen in Leipzig drangsaliert“, schreibt Heiser. Der Freund und Mentor Max Schwimmer wird 1933 aus dem Dienst an der Kunstgewerbeschule entlassen und Sabisch wird in Leipzig diffamiert – er sei in „merkwürdigen Schwierigkeiten“, war in der Zeitung zu lesen. Sabisch zieht nach Berlin, lernt dort in der Ateliergemeinschaft Klosterstraße Hermann Teuber kennen, der auch nach Kalkar kam, wie zuvor Sabisch.

Sabisch sei nie Mitglied in der NSDAP gewesen, so Heiser. Aber er habe eine Gratwanderung zwischen Anpassung – 1936 gewinnt er mit der „Fohlengruppe“ den Wettbewerb um eine Plastik auf dem Vorplatz des Duisburger Bahnhofs – und Verweigerung vollzogen. Er verlässt Berlin 1937 und zieht aufs Land. Nach Kalkar, Tür an Tür mit den Künstlern Heinrich Nauen und Marie von Malachowski. Nach Nauens Tod zieht Hermann Teuber 1942 in das freie Atelier. Die letzten Kapitel widmen Heiser und Gudrun Siekmann vom Kalkarer Museum der Grafik und der Malerei des Künstlers und schließlich seinen Schülern, Rota Blanck, Pierre Theunissen und Ludwig Dinnendahl. Der 1905 bei Dresden geborene Sabisch stirbt 1986 in Kalkar nach Herzversagen.