Stadtmeisterschaften : Schützen schießen freistehend und gut aufgelegt

Peter Kampermann (l.) setzte sich beim frei­stehenden Schießen aller Klassen als Stadtmeister durch. Alexander Knust belegte den dritten Platz in der Kategorie „Herren II frei­stehend“. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg-Eversael Der Bürgerschützenverein Eversael lud die Rheinberger Vereine zur Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen ein.

Der Bürgerschützenverein (BSV) Eversael hat die Stadtmeisterschaften im Luftgewehrschießen ausgerichtet. Geschossen wurde in den Kategorien „freistehend“ und „aufgelegt“. Die Beteiligung war gut.

In der Einzelwertung „freistehend, Damen I“ sicherte sich Nina Kampermann vom BSV Eversael den ersten Platz, bei „Damen II“ siegte Kirsten Kulms, ebenfalls vom gastgebenden Verein. Die ersten beiden Plätze bei „Herren I“ holten Marcel Haupt und Michael Susen, beide von St. Evermarus Borth. Bei „Herren II“ setzte sich Peter Kampermann (Eversael) vor Andre Baaken (Borth) und Alexander Knust (Eversael) durch.

In der Mannschaftswertung im freistehenden Schießen siegten die Gastgeber vor den Borthern.

Beim Schießen mit Auflage der „Damen II“ lag Petra Dormann (St. Evermarus Borth) vor Regina Hemmers (St. Johannes von Nepomuk Alpsray) und Angie Böhmert (BSV Budberg) an der Spitze. Beim aufgelegten Schießen der „Herren II“ war Rolf Morche (St. Michaelis Rheinberg) vor Ulrich Hemmers (St. Nepomuk) und Udo Scheibner (BSV Millingen) das Maß aller Dinge.

Claudia Chindemi (Borth) gewann das aufgelegte Schießen der „Senioren I weiblich“ vor Angelika Geßmann (Sebastianer Rheinberg) und Carmen Lorenz (Borth). Oliver Elsner (BSV Millingen) war der beste Schütze in der Kategorie „Luftgewehr Auflage Senioren I männlich“. Ihm folgten Heinz Geßmann (Sebastianer) und Heinz-Hermann Görtz (Alpsray).

Unterdessen holte sich Marlis Ingenerf aus Alpsray den Sieg bei den „Senioren II weiblich“ beim aufgelegten Schießen, gefolgt von Beate Kammeier (Sportschützen Rheinberg). Die männlichen „Senioren II“ waren ebenfalls gut aufgelegt. Dort gewannen (in der Reihenfolge) Friedhelm Elbers (Borth), Hans-Peter Ingenerf (Alpsray) und Josef Kammeier (Spotschützen Rheinberg). In der Wertung „Senioren III weiblich aufgelegt“ lag am Ende Elfriede Nawrath (Eversael) vor Christel Kramer (Borth) und Ria Kiwitt (Sebastianer). Das Feld „Senioren III männlich aufgelegt“ mischten Georg Brings (Borth) und Heinz-Dieter Albers (Alpsray) auf.