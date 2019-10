Schulausschuss : 266 Grundschulkinder sind bis jetzt schon angemeldet

Rheinberg Im Schulausschuss am 6. November werden die Anmeldezahlen vorgestellt.

Die Verwaltung wird die Anmeldezahlen in der Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch, 6. November, 17 Uhr, im Stadthaus (Raum 249) vorstellen. Die meisten Anmeldungen liegen für die Grundschule am Rheinbogen vor – 79 an der Zahl. Rektorin Anneke Vennefrohne-Steglich wird wieder zwei Klassen in Budberg und eine in Orsoy bilden. Gabi Krekeler, Chefin der St.-Peter-Grundschule, verteilt mindestens 67, maximal 78 Kinder auf drei Klassen am neuen Standort an der Schulstraße.