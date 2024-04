TuS 08 Rheinberg Hockey für Wallacher Grundschüler

Nachdem die Montessori-Schule in Borth mit Hilfe der Hockeyabteilung des TuS 08 Rheinberg eine eigene Hockey-AG gegründet hat, sind Rheinbergs Hockeyspieler nun an der Grundschule am Deich in Wallach aktiv. Vier Termine sind mit dem Jugendkoordinator für Hockey des TuS 08, Willi Bourgund, insgesamt sieben Klassen mit etwa 140 Kindern den Hallenhockeysport näher. Das Projekt steht unter dem Motto „Es muss nicht immer Fußball sein“ und soll den Kindern auch andere schöne Sportarten zeigen. Dass diesbezüglich Bedarf besteht, habe der erste Termin in der Borther Kleinsporthalle mit 47 Kindern der Klassen 1a und 2c aus Wallach gezeigt.