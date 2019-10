Mundart : Völl Pläsier beim Platt-Frühschoppen

Rheinberg Der „Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek“ brachte im ausverkauften Kamper Hof ein super Programm auf die Bühne. Sketche, Dönekes und Lied auf Plattdeutsch – das gefiel dem Publikum. Es gab viel Applaus für die Akteure.

Wenn der „Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek“ zum plattdeutschen Frühschoppen lädt, sollte man sich sputen, um an eine der begehrten Eintrittskarten zu kommen. „Wir waren sofort ausverkauft und haben noch viele weitere Anfragen erhalten. Für den zweiten Frühschoppen im Budberger Bürgerhaus gibt es ebenfalls keine Karten mehr“, sagt Bernhard Evers. 220 Liebhaber der plattdeutschen Sprache waren am Sonntagvormittag in den Kamper Hof gekommen und freuten sich auf ein buntes Programm, das unter dem Motto stand: „Nit te glööwe!“ Also „nicht zu glauben“.