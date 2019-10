Adventsausstellung in Alpen : Schmuckstücke aus Wolle und Holz

Birgit Aldenhoff (links) lädt wieder in ihre Handarbeitsausstellung auf den Hof in Drüpt. Elisabeth Kammeier (rechts) ist wieder mit adventlichen Holzarbeiten vertreten, die sie mit ihrem Mann Theo herstellt. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Birgit Aldenhoff lädt für das erste November-Wochenende wieder zur vorweihnachtlichen Ausstellung mit schicken Handarbeiten auf den Hof der Familie an der Römerstraße in Drüpt. Sie will Lust machen auf den nahen Advent.

Alle Jahre wieder: Für das erste November-Wochenende, 2. und 3. November, lädt Birgit Aldenhoff wieder auf ihren Hof nach Drüpt ein zur regional beliebten Ausstellung rund um das Thema Nadel, Faden, Stoff und Wolle. Zwei Tage lang, jeweils von 11 bis 18 Uhr, präsentiert die Gastgeberin vorweihnachtliche Trends aus der kreativen Welt der Handarbeit. Die Fläche ihres Lädchens inklusive der angrenzenden Diele im alten Bauernhaus an der Römerstraße hat sie wieder adventlich stimmungsvoll dekoriert.

Lust auf die nahende, für viele kreative Adventszeit will sie machen und dem oftmals trüben November damit den Kampf ansagen. Sticken und Stricken seien schließlich Entspannung pur und Yoga für die Seele, sagt sie. „Ich habe viele Anregungen und neue Projekte.“ Dazu gehören Materialien wie edle Wolle, Leinen mit entsprechenden Stickgarnen und Bordüren, die unter anderem von Stickdesignerinnen wie Ute Menzen, Christiane Dahlbeck und Ulrike Botzheim stammen. Vertreten ist ebenfalls ein Sortiment historischer Stickmotive.

Info Parkplätze befinden sich direkt vor dem Haus Zwei Tage Die Ausstellung „Herzliche Vielfalt“ in Drüpt, Römerstraße 311, hat am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und befinden sich direkt vor dem alten Bauernhaus der Familie Aldenhoff. Internet Weitere Infos zu dem Basar gibt es online unter www.herzlichevielfalt.de

Birgit Aldenhoff bietet eine Auswahl an trendigen Westphalen-Stoffen und fertige Arbeiten wie Patchworkdecken und Kissen mit Stickereien, Bordüren oder Applikationen. Schaustücke, die motivieren sollen, selber aktiv zu werden. Viele ihrer Arbeiten hat sie wieder mal den kleinen Erdenbürgern gewidmet. Wie die verschiedenen fertigen Produkte aus Profihand aussehen, ob gestickt, gestrickt oder genäht, erlebt der Besucher direkt. Auf Tischen befinden sich liebevoll bestickte Kissen oder Bilder.

Verschiedenen Stickbildern hat sie durch edles, altes Holz den entsprechenden Rahmen gegeben, die ihr Mann hergestellt hat. Materialien zum Nacharbeiten wie Stoffe, Stickleinen- und Stickgarne, Bänder und Bordüren sind vorrätig, wie auch anderes Handarbeitsutensil bis hin zu Perlen. Neu im Sortiment sind die handgefertigten Lykke-Stricknadeln. Ebenfalls sind fertig gepackte Stick- und Strickpakete im Angebot. Entweder zum Verschenken und zum Selberaktivwerden. Hinzu kommen aktuelle Stickbücher mit diversen Anleitungen angesagter Strickdesignerinnen.

Nigelnagelneu sind die Projekttaschen – in den Größen von klein bis ganz groß. Sie bieten für verschiedene Handarbeitsprojekte genügend Platz. „Das ist ein Nähprojekt meiner Schwiegertochter. Dazu gibt es bei uns am Dienstag, 19. November, einen Nähkurs“, so Birgit Aldenhoff. Die Ausstellung bietet außerdem wieder beliebte Holzarbeiten der Alpener Theo und Elisabeth Kammeier, die mit ihren Produkten ebenfalls Lust auf die Advents- und Weihnachtszeit machen.