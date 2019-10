Hobby Kunst in Alpen : Rot und Schwarz teilen die Ausstellung

Die Künstlergemeinschaft Alpen lädt zur Herbstausstellung inss Atelierhaus am Mühlenweg. Diesmal stellen 14 Künster ihre Werke zu zwei ganz unterschiedlichen Themen aus. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die Künstlergemeinschaft Alpen zeigt Bilder unter der Überschrift „Das kleine Rot“ und heimatliche Motive auf Linolschnitten. Am Sonntag, 27. Oktober, wird die Schau um 11 Uhr im Atelierhaus am Mühlenweg eröffnet.

Von Sabine Hannemann

Die Alpener Künstlergemeinschaft öffnet an diesem Sonntag, 27. Oktober, ihr Atelierhaus am Mühlenweg. Insgesamt 14 Kunstschaffende zeigen von 11 bis 17 Uhr ihre Arbeiten. Sie haben sich den zwei gesonderten Themen „Das kleine Rot“ und „Unsere Heimat in Linolschnitt“ gewidmet. „Der letzte Sonntag im Oktober ist zu unserem festen Ausstellungstermin geworden“, erzählt die Vorsitzende der Künstlergemeinschaft, Christel Goergen. „Gleich zwei Themen in einer Ausstellung zu präsentieren, ist für uns jedoch eher ungewöhnlich, hat aber in deisem Fall durchaus seine Berechtigung“, so die Vorsitzende weiter.

Daher präsentiert die Kunstgemeinschaft in ihren Räumen am Mühlenweg die Arbeiten auch thematisch separat, jeweils in einem eigenen Raum. „Das kleine Rot“ – eine liebevolle Anspielung auf „Das kleine Schwarze“ – ist dort gleichsam der rote Faden. Die Farbe Rot begegnet dem Betrachter sowohl in gegenständlicher Malerei – beispielsweise mit dem kecken Rotkehlchen in einer naturalistischen Darstellung – wie auch durch abstrakte Arbeiten.

Info Auch zu sehen an zwei November-Sonntagen Öffnungszeiten Die Künstlergemeinschaft lädt an den nachfolgenden Sonntagen, 3. und 10. November, jeweils 14 bis 16 Uhr, an den Mühlenweg 2 ein. Sponsor Die vielschichtige Arbeit der Künstlergemeinschaft wird unterstützt durch die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein.

Die Farbe lässt nicht unberührt, löst beim Menschen einiges aus, ist Auslöser für so gegensätzliche Emotionen wie Liebe oder Wut, und sie bestärkt Menschen, lässt sie selbstbewusster und attraktiver erscheinen.

Auch im Schmuckdesign gilt die Farbe Rot als das Symbol der Freundschaft, so beim Granat, oder ist mit dem Rubin Stein der Liebe. Jeder der Akteure der ausstellenden Künstler hat die Farbe Rot für sich interpretiert, wie die Besucher entdecken werden.

Der zweite Raum, in dem die Künstlergemeinschaft ausstellt, dient der Präsentation von Linoldrucken. Aus gutem Grund: „Wir haben uns eine Druckpresse angeschafft und mit Linolschnitt und -druck, so wie viele es noch aus ihrer Schulzeit kennen, gearbeitet“, erzählt Christel Goergen. Zu entdecken sind auf den Drucken Motive wie die Bönninghardter Plaggenhütte und das der stolzen Kurfüstin Amalie aus Alpen. „Heimat in Linolschnitt“ ist das Oberthema, dem sich die Künstler aus verschiedenen Perspektiven genähert haben. So entdeckt der Gast das Kloster Kamp, den Solvay-Komplex oder aber den Besenbinder op der Hei wie den Bergarbeiter bei der Arbeit. Heimatliche Motive, die zu Alpen und seinem Umland gehören.

Die Künstlergemeinschaft hat sich beim Düsseldorfer Heimatministerium um Fördermittel beworben und tatsächlich 2500 Euro erhalten. Geld, das für die Anschaffung einer Druckpresse wie in die technische Ausstattung des Hauses investiert wurde. „Heimat beschäftigt“, so Goergen. „Jeder hat einen anderen Zugang zur Heimat und verbindet damit eine andere Bedeutung.“