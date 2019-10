Unsere Woche : Sperrung wird im Sande verlaufen

Rheinberg Der Plan, Holz- und Fischmarkt nach der Innenstadtsanierung probeweise für ein Jahr zu sperren, bewegt die Rheinberger.

Die Geschäftsleute sind auf die Barrikaden gegangen sind und haben ihrem Unmut Luft gemacht. In dieser Woche wurde die Stellungnahme der Polizei bekannt. Eindeutiges Urteil: Sie rät von einer Sperrung ab. Was Wachleiter Wolfgang Riedel in seiner Expertise zusammengefasst hat, klingt nachvollziehbar. Er sagt im Prinzip: Wenn man die Sperrung will, muss sie in ein Gesamtkonzept eingebettet sein, was sie derzeit nach Einschätzung der Polizei nicht ist. Auf gut deutsch: Es muss geklärt sein, wohin die Autos, Lastwagen und Motorräder (Busse dürften ja weiterhin passieren) ausweichen könnten. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Kattewall, Goldstraße und Großer Markt auf der einen, Underbergstraße und Kamper Straße auf der anderen Seite sind eng und/oder meist zugeparkt. Das ergibt sich aus der Struktur der Altstadt und wird sich kaum ändern lassen. Die Verwaltung hat angekündigt, die Bewertung der Polizei ernst zu nehmen – auch, wenn sie sich nicht an die Empfehlung halten muss. Die Politik wird ähnlich verfahren. So darf man hier und heute eine Prognose wagen: Vermutlich wird die Verwaltung den Streitpunkt noch einmal an die Politik zurückdelegieren. Die wird kein Interesse daran haben, sich vor der Kommunalwahl 2020 die Finger zu verbrennen. Wie der neue Rat mit der Sperrung umgeht, wird sich zeigen. Gut möglich also, dass das Thema still im Sande verläuft.