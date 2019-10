Weltweite Spendenaktion : Amazon unterstützt krebskranke Kinder

Die Amazon-Mitarbeiter kamen in Pyjamas zur Arbeit, um ihre Verbundenheit mit kranken Kindern zu dokumentieren. Foto: Amazon/Markus van Offern

Rheinberg Die Aktion „Amazon Goes Gold“ läuft weltweit. Auch die Mitarbeiter des Rheinberger Logistik-Standortes machen mit und haben schon gespendet.

Mehr als 300.000 Kinder werden Statistiken zufolge auch in diesem Jahr an Krebs erkranken. Das macht die Krankheit zu einer der häufigsten Todesursachen von Kindern auf der ganzen Welt. Daher hat Amazon die Initiative „Amazon Goes Gold“ gestartet. Amazon-Standorte auf der ganzen Welt nahmen daran teil, um das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen und die Arbeit hervorzuheben, die von vielen Organisationen geleistet wird, um die Überlebensraten von betroffenen Kindern zu erhöhen und Heilungsmöglichkeiten zu finden.

An den nordrhein-westfälischen Standorten des Online-Versandhändlers beteiligten sich mehr als 2000 Mitarbeiter an der Aktion. Die Logistik-, Sortier- und Verteilzentren in NRW unterstützen zudem lokale Einrichtungen, die sich um Kinder mit Krebserkrankungen kümmern mit einer Spende. Die Spende von 18.000 Euro geht an verschiedene Organisationen. Das Logistikzentrum in Rheinberg spendet 3000 Euro an die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik Düsseldorf.

Info Kunden können Aktion unterstützen Spenden Auch Amazon-Kunden können im Kampf gegen Krebs helfen und eine teilnehmende Organisation, zum Beispiel die DKMS unterstützen. Rheinberg Das Amazon-Logistikzentrum in Rheinberg besteht seit 2011; dort arbeiten knapp 2000 Festangestellte.

Lars Krause, Amazon-Standortleiter in Dortmund und selbst Vater von vier Kindern, sagt: „Krebserkrankungen bei Kindern sind ein ernstes Thema, das viele Familien betrifft. Uns in Dortmund ist es eine Herzensangelegenheit zu unterstützen und mit dem gesamten Team ein Zeichen zu setzen.“ Als Zeichen ihrer Solidarität kamen jetzt mehr als 6000 Amazon-Mitarbeiter in Deutschland in Pyjamas zur Arbeit, wie auch die Kollegen in Europa, Nordamerika und Australien. Die Pyjamas erinnern daran, dass krebskranke Kinder lange Zeit im Krankenhaus – und somit im Pyjama – verbringen müssen.

In Deutschland kamen bisher schon mehr als 100.000 Euro an lokalen Spenden für Krebseinrichtungen und -initiativen für Kinder zusammen, darunter 35.000 Euro für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Darüber hinaus wird Amazon rund vier Millionen US-Dollar an Forschungseinrichtungen und andere Organisationen spenden. In Europa unterstützt und kooperiert Amazon mit der European Society for Paediatric Oncology (Siope). Sie ist die einzige paneuropäische Organisation, die alle Experten auf dem Gebiet der Krebsbehandlung bei Kindern, vertritt. Mit mehr als 1934 Mitgliedern in 36 europäischen Ländern ist Siope führend, um die bestmögliche Betreuung und Ergebnisse für alle krebskranken Kinder und Jugendlichen in Europa zu erzielen.

Das Unternehmen Amazon möchte, dass sich jedes von Krebs betroffene Kind den zukünftigen Innovator in sich selbst vorstellt. Um ihnen Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um nach vorn zu blicken, veranstaltete Amazon für Kinder, die an Krebs erkrankt sind, weltweit das „Camp Amazon: Gold Edition“. Bei diesen MINT-Aktivitäten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) hatten die Kinder die Möglichkeit, ein Logistikzentrum zu besuchen, das an der Goes-Gold-Initiative teilnimmt, und mehr über verschiedene Technologien wie Robotik zu erfahren.

Auch am Standort Rheinberg beteiligten sich Mitarbeiter an der Aktion. Foto: Amazon/Markus van Offern