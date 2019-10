Polizei sucht Zeugen : Einbrecher schlagen in Alpen Fensterscheibe ein

Alpen Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Im Dahlacker verschafft.

Wie die Polizei berichtet, haben die Eindringlinge eine Scheibe eingeschlagen, die Räume durchsucht und sämtliche Schränke durchwühlt. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bislang unklar, so die Ermittler. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 02801 71420 mit der Polizei in Xanten in Verbindung zu setzen.