Ratingen : Ratingerin mobilisiert am Sonntag mit Zumba gegen Brustkrebs

Tanzen ist einfach ihr Ding. Zum Internationaler Aktionstag zum Kampf gegen Gewalt an Frauen motivierte Saskia Reuter Ratingerinnen zum Tanz auf dem Marktplatz. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am Sonntag, 31. Oktober, von 15 bis 17 Uhr wird am Dürerring 3 nach heißen Rhythmen gehüpft. Initiatorin Saskia Reuter macht mobil gegen Brustkrebs. Der Erlös geht an die Organisation Pink Ribbon.

() Wenn irgendwo in Ratingen Tanzevents für einen guten Zweck starten, ist Saskia Reuter meist nicht weit. In den vergangenen Jahren organisierte die Zumba-Trainerin bereits Benefizaktionen für eine erkrankte Kollegin, zeigte mitreißende Shows bei Stadtfesten oder motivierte Frauen auf dem Marktplatz zum Tanz, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Diesmal geht es um den Kampf gegen Brustkrebs.

Am Sonntag, 31. Oktober, von 15 bis 17 Uhr wird am Dürerring 3 nach heißen Rhythmen gehüpft. Initiatorin Saskia Reuter freut sich über kostümierte Teilnehmerinnen – Pflicht ist es aber nicht. Eingeladen sind alle a 15 Jahren, die Lust haben, sich für einen guten Zweck zu bewegen.

Ein Startgeld gibt es nicht. „Statt einer Eintrittsgebühr, bestimmen die Teilnehmer selbst die Höhe der Spende, die zu 100 Prozent an die Organisation Pink Ribbon Deutschland geht“, so die Zumba-Queen aus Ratingen, die sich bereits seit vielen Jahren für den Kampf gegen Brustkrebs starkmacht.

Die rosa Schleife „Pink Ribbon“ steht heute weltweit als unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. Hinter Pink Ribbon Deutschland stehen Menschen, die diskutieren, sich mit großer Leidenschaft einbringen, lachen und trauern. Ziel ist es, gemeinsam die Sensibilität für Brustkrebs zu stärken. Denn bei kaum einer anderen Krebserkrankung ist die Früherkennung so wichtig für die Heilungschancen.

Brustkrebs gehört weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen – es werden mehr als eine Million Brustkrebserkrankungen pro Jahr neu diagnostiziert. Eine von acht Frauen wird in ihrem Leben mit einer Brustkrebserkrankung konfrontiert. Die Überlebensrate bei Brustkrebs beträgt 82 Prozent bezogen auf zehn Jahre. Grundlage für die mögliche Heilung ist unter anderem die Früherkennung der Krankheit und die damit verbundene bessere Behandlungsmöglichkeit.

Pink Ribbon versucht mit zahlreichen Aktionen gesunde Menschen zu erreichen. Der gesunde Mensch kann mit Selbstvorsorge und Früherkennungsuntersuchungen viel tun. Durch Früherkennung kann der Krankheitsverlauf sehr positiv beeinflusst werden. Eine dieser Aktionen ist das Zumba-Event in Ratingen.

Anmeldungen sind noch per E-Mail möglich. Das Event findet unter Einhaltung der 3-G-Regel statt. Ein Nachweis vor Ort ist erforderlich.

(abin)