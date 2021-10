Ratinger Narren können aufatmen : Prinzenkürung: Karneval startet durch

Info

Rückblende: Als das designierte Prinzenpaar an einem Mittwochabend im September aus der Limousine am Schloss Linnep stieg, richteten sich die Blicke reflexhaft auf die künftige Ratingia. Denn die hatte man bisher im Karneval überhaupt nicht verortet. Dabei hatte sie längst ihre Erfahrungen im Winterbrauchtum gesammelt – unter anderem in ihrer Funktion als FDP-Chefin. Umso größer war also die Überraschung bei den Gästen. Nun wird also Dr. Tina Pannes (39) demnächst den Narren zujubeln. Ja, sie sei im Laufe der Zeit karnevalisiert worden, erzählte die Politikwissenschaftlerin, die lange Zeit der führende Kopf der Ratinger Liberalen war. An ihrer Seite wird Christian Drewa (31) stehen, der ebenso wie Pannes von dem Abend in zauberhafter Kulisse ergriffen war.