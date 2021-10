Ehrenamt in Ratingen : Freiwilligenbörse verlost Karten für bunten Abend

Ratingen Ehrenamtler aus Ratingen können sich noch bis 31. Oktober (24 Uhr) für eine Eintrittskarte zu einem Dankeschön-Abend am 22. November in der Stadthalle Ratingen bewerben.

() Die Miteinander Freiwilligenbörse hatte zwar in den Monaten der Pandemie gut zu tun, dennoch hat Corona auch hier Spuren hinterlassen. „Obwohl das Ehrenamt keinen Lockdown kennt, mussten in den vergangenen 20 Monaten auch Teile des freiwilligen Engagements, besonders im Veranstaltungsbereich, erheblich heruntergefahren werden“, so Erhard Raßloff von der Freiwilligenbörse. Jetzt planen die Ehrenamtler einen Neustart.

Viele Monate war das gesellschaftliche Leben auch in Ratingen weitgehend lahmgelegt, viele der ehrenamtlich aus Vereinen, Verbänden und Organisationen getragenen Veranstaltungen durften nicht stattfinden. Das Vereinsleben stand weitestgehend still. Die Landesregierung hat deshalb ein Förderprogramm „Neustart miteinander“ aufgelegt, mit dem eingetragene Vereine finanziell unterstützt werden, um auch im ehrenamtlichen Bereich einen Neustart zu ermöglichen.

Nun gibt es in Ratingen aber rund 23.000 Freiwillige, die Zahl der Eintrittskarten ist jedoch auf 230 beschränkt. Deshalb hat sich die Freiwilligenbörse für ein besonderes Auswahlverfahren entschieden. Alle Freiwilligen, die sich bis zum 31. Oktober (24 Uhr) per E-Mail oder per Post um eine Eintrittskarte bewerben, werden am 8. November in die elektronische Verlosung einbezogen. Ab 10. November werden die Eintrittskarten an die Gewinner verschickt.