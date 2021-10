Ratinger Schullandschaft : Realschule wartet auf neue Sporthalle

Die neuen Sport- und Spielfelder an der Realschule werden rege genutzt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Eine weitere Verschiebung auf unbestimmte Zeit, wie im aktuellen Haushaltsplanentwurf verzeichnet, will die Fraktion der Christdemokraten nicht mittragen. Sie erwartet im Gegenteil die Einhaltung des Zeitkorridors zur Umsetzung.

Obwohl die alte Sporthalle in einem schlechten Zustand ist, wurde die Maßnahme seit Jahren verschoben. Immer wieder war über einen Neubau diskutiert worden, doch bisher hat man das Projekt nicht konkret in Angriff genommen.

Nach Ansicht der CDU hat die einzige städtische Realschule in Ratingen Mitte mit dem Einzugsgebiet Mitte, Ost, Süd und Homberg eine besondere Unterstützung verdient. Mit der neuen Spitze, Carsten Wallner als Schulleiter und Kirsten Tuizer als stellvertretende Schulleiterin, habe man die Zeichen für einen Neustart gesetzt, die Schule bekomme einen neuen und frischen Schub (die RP berichtete bereits).

Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich kann die Friedrich Ebert-Realschule einen großen Erfolg vorweisen: Im Mai dieses Jahres erhielt sie die Auszeichnung als MINT-Schule NRW und im August das Signet MINT-freundliche Schule. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Jury lobt die Schule für den fächerübergreifend angelegten Unterricht in diesem Bereich und das große Ausmaß an experimenteller Arbeit in den naturwissenschaftlichen Fächern.