Ratingen : Fritz-Bauer-Straße: Arbeiten starten am 2. November

Ratingen Die Baustelle zur Sanierung des westlichen Radwegs entlang der Fritz-Bauer-Straße zwischen Ratingen-Mitte und Lintorf wird am Dienstag, 2. November, eingerichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis April 2022 dauern.

Im ersten Bauabschnitt wird zwischen der Einmündung der Jägerhofstraße und der ersten Autobahnauffahrt zur A 52 gearbeitet. Weil die Fritz-Bauer-Straße dort aufgrund der Verkehrslage nicht überquert werden kann, werden Fußgänger und Radler, die aus Lintorf kommen, bereits an der Einmündung der Brückenrampe Tiefenbroicher Straße auf die andere Seite der Fritz-Bauer-Straße geführt. Von Süden aus beginnt die Umleitung des Fuß- und Radverkehrs an der Ampel der Einmündung Jägerhofstraße. Die Bushaltestelle Oberbusch in Richtung Ratingen Mitte, die im Zuge der Bauarbeiten barrierefrei umgebaut wird, entfällt. Der dortige beschrankte Bahnübergang in Richtung Hinkesforst/ Tiefenbroicher Friedhof kann benutzt werden, allerdings müssen alle Fußgänger und Radler an dieser Stelle die Fritz-Bauer-Straße überqueren, um nach Lintorf oder Ratingen-Mitte zu kommen.