Selbsthilfe : Selbsthilfegruppe für Angehörige bei Depressionen

Langenfeld Das erste Treffen der Gruppe für Teilnehmer aus dem gesamten Kreis Mettmann findet unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln am 11. September um 13.30 Uhr statt.

Eine Depression hat viele Ursachen und kann jeden treffen. Niemand trägt Schuld an der Erkrankung, weder die Angehörigen noch die erkrankte Person selbst. Die Symptome und Auswirkungen von Depressionen belasten nicht nur die Betroffenen, sondern auch Personen aus dem Umfeld. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es speziell zu diesem Thema kaum Anlaufstellen für Angehörige gibt, so dass ich in Kooperation mit der Paritätischen Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann eine neue Selbsthilfegruppe für Angehörige bei Depressionen gründen möchte“, sagt Saskia Reuter.

Das erste Treffen der Gruppe für Teilnehmer aus dem gesamten Kreis Mettmann findet unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln am 11. September um 13.30 Uhr im Gemeindesaal der Paul-Gerhard-Kirche, Alter Kirchweg 48, in Ratingen statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eingeladen sind Angehörige ab 18 Jahren. Ziel soll der offene Austausch zwischen den Angehörigen von Betroffenen bei Depressionen sein. Was in der Gruppe besprochen wird, bleibe auch in dieser Gruppe. „Verschwiegenheit ist ein ganz wichtiger Punkt“, ergänzt Saskia Reuter. Eine verbindliche Anmeldung ist per E-Mail bis zum 10. September an saskiareuter@arcor.de oder selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org erforderlich.

Fragen beantwortet auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Kreis Mettmann, selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org oder Telefon 02104 96 56 -22 /-23.